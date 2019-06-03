Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в лесополосе в коммуне Светлое

Труп 30-летнего мужчины обнаружили в лесополосе на окраине коммунны Светлое. Инцидент произошел 1 июня.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшего разыскивали его коллеги. Известно, что 30 мая он уехал из дома на своем автомобиле и на следующий день не явился на работу.

По словам жителей села, в субботу, 1 июня, они заметили автомобиль погибшего у лесополосы. Придя на место, коллеги пропавшего обнаружили труп мужчины и вызвали полицию.

При внешнем осмотре на теле погибшего обнаружены множественные ссадины, порез в области шеи и колотые раны в области грудной клетки. На заднем сидении и заднем крыле машины нашли следы крови.

Полиция возбудила уголовное дело.

В совершении преступления подозревают двоих односельчан. Их задержали. Если мужчин признают виновными в убийстве, им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется расследование.