ДПМ вновь вышла на первый план молдавской политики после долгого затишья

После долгого затишья, Демократическая партия Молдовы вновь вышла на первый план молдавской политики. Влад Плахотнюк и его коллеги взяли на себя инициативу и объявили, что пригласят социалистов на диалог с целью преодоления нынешнего политического кризиса. Более того, демократы заявили, что рассмотрят требования социалистов, и готовы отдать им должность спикера парламента.

Этот шаг Влада Плахотнюка стал явным сигналом о том, что демократы следуют хорошо зарекомендовавшей себя тактике, пишет tribuna.md. Не исключено, что они намеренно долго хранили молчание, прекрасно зная, что другим партиям не удастся договориться, а вмешательство ДПМ потребуется в любом случае. Вместе с тем, не исключено, что сделав этот шаг, демократы хотят избежать обвинений в том, что не сделали все возможное, чтобы предотвратить досрочные парламентские выборы. Ранее они предлагали переговоры блоку ACUM, а сейчас переключились на ПСРМ, и никто не может упрекнуть их в бездействии в связи с преодолением политического кризиса.

Каковы будут последствия этого шага Влада Плахотнюка и его коллег, мы еще увидим, но дело в том, что он стал самым важным событием прошедшей политической недели.

Отметим, Влад Плахотнюк родился 1 января 1966 г. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района. В 1991 году получил первое высшее образование в Техническом университете Молдовы, на факультете «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера. В 2002 году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления. В 2006 году получил второе высшее образование в Государственном университете Молдовы, на факультете «Право», по специальности юриста. В 1991—1993 гг. работал в Центре по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор», созданном при примэрии муниципия Кишинэу. Работал в должности экономиста в компании с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, а позже в компании Voyage Ltd Moldova. В 1995 году основал молдавско-американскую финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001 года. С 2001 года был назначен на должность коммерческого директора А.О Petrom Moldova. Позже стал генеральным директором компании и проработал на этом посту до 2010 года. В 2005 году избирается на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank. В 2006 году избирается председателем совета общества и выполняет свои функции до января 2011 года. С ноября 2010 года по июль 2015 года (с перерывом в 2014 г., когда отказался от мандата) был депутатом парламента Республики Молдова. В декабре 2010 года стал вице-председателем ДПМ (впоследствии первым вице-председателем ДПМ). Также, в декабре 2010 года Влад Плахотнюк был избран первым вице-председателем парламента, должность, которую занимал до января 2013 года. В декабре 2016 года был избран председателем ДПМ. Среди почетных должностей, занимаемых Владом Плахотнюком, является и должность председателя Ассоциации деловых людей Молдовы и основателя Благотворительного фонда по развитию РМ «Эдельвейс».