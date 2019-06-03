День ангела Елены: история, приметы

3 июня в народе отмечается праздник - Еленин день. А православная церковь в этот день чтит память царицы Елены и императора Константина, которым молятся о плодородии и покровительстве над посевами, в первую очередь, огурцов и льна.

С этим днем было связано много народных примет и поверий, большинство из которых были связаны с плодородием и женским счастьем. Какие из них устарели, а какие дошли до нашего времени?

Самые интересные приметы этого дня, в которые верили наши предки.

В этот день девушки молились Елене и просили у нее женского счастья. Считалось, что в этот день высока вероятность встретить суженого, передает Kolobok.

Поэтому девушки после захода солнца собирались у трех дорог и делали вид, что треплют лен.

На завтрак в этот день нужно было обязательно съесть вареное яйцо, а его скорлупу истолочь и отдать курам, чтобы они хорошо неслись.

Считалось, что лен и огурцы, посаженные в этот день, дадут хороший урожай.

"Олене – льны, Константину – огурцы, - говорили наши предки.

Чтобы лен уродился, сеять его нужно было после полудня, при теплом ветре.

Хорошей приметой считалось положить в корзинку с семенами вареные куриные яйца и перед началом посевной подбросить их вместе с семенами вверх. Тогда лен должен уродить высоким.

Также считалось, что в этот день хорошо сеять позднюю рожь, пшеницу, гречиху и овес.

Что нельзя делать женщинам в Еленин день?

Наши прабабушки считали, что в Еленин день девушкам и женщинам нельзя заплетать косы. Если их распустить они станут густыми и длинными, как стебель льна.