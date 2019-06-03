3 июня, день новолуния, считают не самым благоприятным днем. Поэтому некоторые дела астрологи советуют отложить на потом.
Новолуние астрологи считают самым мистическим и сильным временем в лунном календаре. В июне 2019 года оно произойдет 3 числа, передает УНИАН.
Новолуние в июне: когда, дата
В июне новолуние произойдет 3 числа в 13:02.
Оно пройдет в знаке Близнецов, поэтому, как говорят астрологи, будет не очень благоприятным.
Лунный календарь на июнь 2019 года
Советы астрологов на день новолуния, 3 июня
Будьте осторожны в этот день, умерьте импульсивность, избегайте конфликтов. Также не рекомендуется заниматься подсчетом доходов и четким планированием чего-либо. А вот помечтать – самое оно.
Сегодня получится сделать много дел, вы будете окрылены, даже сможете получить удовольствие от труда. Но это еще не все – в этот день вероятны сюрпризы и приятные встречи.
Также в день новолуния, 3 июня, можно отправляться в поездки и путешествия. Чтобы сберечь силы и прекрасное настроение в новолуние, астрологи советуют гулять, чаще бывать на свежем воздухе. Кроме того, новолуние 3 июня 2019 года — отличный повод сделать генеральную уборку в доме. Раздайте либо выбросьте ненужные вещи.
Ритуалы в новолуние на привлечение денег
В день новолуния для привлечения денег астрологи советуют купить новый кошелек или копилку, либо посадить денежное дерево.
Еще один ритуал на привлечение финансов: начиная с новолуния, положите в комнате, где вы спите, на правую сторону подоконника ваш кошелек перед сном. Утром забирайте и пользуйтесь им. Вечером снова проделайте этот ритуал, и так до полнолуния. Помните, что кошелек не должен быть пустым.
Новолуние 3 июня 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака
Астрологи утверждают, что в день новолуния, 3 июня, больше всего повезет 5 знакам Зодиака – Тельцам, Ракам, Девам, Скорпионам и Козерогам. Эти люди любят следовать принятым ранее правилам, не искать новых путей решения задач и проблем, а в этот день крайне важна логика, а не эмоции, поэтому 3 июня – их время.
Они могут в этот день принять важное судьбоносное решение либо найти решение давних проблем. Не повезет 3 июня Весам, Водолеям и Рыбам, то есть творческим знакам Зодиака.
По словам астрологов, творческие способности в этот день будут в упадке. Поэтому постарайтесь в этот день не планировать никаких важных встреч, особенно по работе.В свободное время прогуляйтесь либо почитайте.
Для остальных знаков Зодиака – Овнов, Близнецов, Львов и Стрельцов — день июньского новолуния покажется вполне обычным и размеренным. Важно помнить одно: избегайте импульсивности, необдуманных слов и поступков.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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