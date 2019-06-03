Новолуние 3 июня: что нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

3 июня, день новолуния, считают не самым благоприятным днем. Поэтому некоторые дела астрологи советуют отложить на потом.

Новолуние астрологи считают самым мистическим и сильным временем в лунном календаре. В июне 2019 года оно произойдет 3 числа, передает УНИАН.

Новолуние в июне: когда, дата

В июне новолуние произойдет 3 числа в 13:02.

Оно пройдет в знаке Близнецов, поэтому, как говорят астрологи, будет не очень благоприятным.

Лунный календарь на июнь 2019 года

Советы астрологов на день новолуния, 3 июня

Будьте осторожны в этот день, умерьте импульсивность, избегайте конфликтов. Также не рекомендуется заниматься подсчетом доходов и четким планированием чего-либо. А вот помечтать – самое оно.

Сегодня получится сделать много дел, вы будете окрылены, даже сможете получить удовольствие от труда. Но это еще не все – в этот день вероятны сюрпризы и приятные встречи.

Также в день новолуния, 3 июня, можно отправляться в поездки и путешествия. Чтобы сберечь силы и прекрасное настроение в новолуние, астрологи советуют гулять, чаще бывать на свежем воздухе. Кроме того, новолуние 3 июня 2019 года — отличный повод сделать генеральную уборку в доме. Раздайте либо выбросьте ненужные вещи.

Ритуалы в новолуние на привлечение денег

В день новолуния для привлечения денег астрологи советуют купить новый кошелек или копилку, либо посадить денежное дерево.

Еще один ритуал на привлечение финансов: начиная с новолуния, положите в комнате, где вы спите, на правую сторону подоконника ваш кошелек перед сном. Утром забирайте и пользуйтесь им. Вечером снова проделайте этот ритуал, и так до полнолуния. Помните, что кошелек не должен быть пустым.

Новолуние 3 июня 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака

Астрологи утверждают, что в день новолуния, 3 июня, больше всего повезет 5 знакам Зодиака – Тельцам, Ракам, Девам, Скорпионам и Козерогам. Эти люди любят следовать принятым ранее правилам, не искать новых путей решения задач и проблем, а в этот день крайне важна логика, а не эмоции, поэтому 3 июня – их время.

Они могут в этот день принять важное судьбоносное решение либо найти решение давних проблем. Не повезет 3 июня Весам, Водолеям и Рыбам, то есть творческим знакам Зодиака.

По словам астрологов, творческие способности в этот день будут в упадке. Поэтому постарайтесь в этот день не планировать никаких важных встреч, особенно по работе.В свободное время прогуляйтесь либо почитайте.

Для остальных знаков Зодиака – Овнов, Близнецов, Львов и Стрельцов — день июньского новолуния покажется вполне обычным и размеренным. Важно помнить одно: избегайте импульсивности, необдуманных слов и поступков.