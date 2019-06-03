В Великобритании запустили 5G

В Великобритании заработала сеть 5G. Известно, что мобильный оператор EE стал первым в Великобритании, предложившим услугу мобильной сети пятого поколения. Об этом 3 июня сообщил Коммерсант.

Сообщается, что новая сеть будет работать на территории шести крупнейших городов страны, в том числе в Лондоне, Эдинбурге и Манчестере. К концу года 5G запустят еще в 10 городах. В июне 5G в Великобритании запустит Vodafone, пишет Корреспондент.

Использование мобильной сети пятого поколения наладили в Швейцарии и некоторых небольших странах, поэтому 5G в Великобритании делает страну одной из первых в Европе, кто запустил новый стандарт связи.

В то же время 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.