В Алжире отменили президентские выборы: нет кандидатов

Конституционная рада призвала временного исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха назначить новую дату выборов.

Конституционный совет Алжира отменил президентские выборы, которые должны состояться 4 июля. Об этом сообщает DW.

Основанием для отмены выборов стало то, что двум кандидатам, подавшим документы для участия в выборах, отказали в регистрации, передает УНИАН.

В то же время в Конституционном совете, который отвечает за проведение выборов в Алжире, не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов.

Reuters отмечает, что основанием для отказа стало то, что они не смогли предъявить 60 тысяч подписей избирателей, необходимых для регистрации Конституционный совет призвал временно исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха назначить новую дату выборов.

Напомним, в апреле Абделькадер Бенсалех сменил на посту президента Абдель Азиза Бутефлику, который после 20-летнего единоличного правления объявил о своей отставке.

Он возглавлял страну с 1999-го года. В 2013 году он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появлялся на публике и ни разу не произносил длительных торжественных речей.

Бенсалех должен был выполнять обязанности главы государства в течение 90 дней и подготовить проведение выборов 4 июля.

Действие его мандата завершается 9 июля, однако теперь из-за отмены выборов переходный период в Алжире может длиться дольше.

На фоне политического кризиса в Алжире не прекратятся многотысячные акции протеста против политиков, которые остались у власти со времен Бутефлики (он занимал должность в течение 20 лет), а также против самого Бенсалеха.

Протестующие в частности требуют отставки премьер-министра Нуреддина Бедуи, которого назначил на эту должность Бутефлика в марте 2019 года.

Массовые акции протеста начались в Алжире в начале марта, когда президент Бутерфлика заявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок.

После этого тысячи людей вышли на протесты в столице Алжира, и под давлением демонстрантов он отказался от участия в предстоящих выборах президента и подал в отставку. Однако, после этого протесты в Алжире не прекратились.