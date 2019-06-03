"Яд в небольшом количестве": эксперт назвала допустимую норму алкоголя во время диеты

Людям, которые следят за своей фигурой, следует полностью отказаться от употребления крепких алкогольных напитков. Об этом рассказала диетолог Анна Галицина. При этом, по словам эксперта, алкоголь в небольшом количестве может быть полезным для организма.

"В любом случае, алкоголь – это интоксикация, отравление организма. Яд в небольшом количестве может быть полезным, в большом количестве он вредит и убивает нас. Соответственно, если выпитая за обедом рюмочка коньяка для взрослого человека расширит ему сосуды, и он почувствует себя лучше, то почему бы и нет – это небольшая тренировка сосудистой системы. Это мы можем себе позволить", – сказала Галицина, передает УНИАН.

"С точки зрения диетологии, если человек следит за своими формами, крепкий алкоголь я ему не могу рекомендовать. Бокал сухого вина – это вполне допустимо", – рассказала она.

Как отметила диетолог, алкоголь всегда вызывает аппетит: "Если вы способны справиться со своими порывами повышения аппетита, если не будете злоупотреблять закуской... Закусывать все же стоит, сухое вино повышает уровень кислотности в желудке. Но в умеренном количестве все полезно и приемлемо".



