Ученые протестировали генетическое "оружие"

Выяснилось, что грибок с внедренными паучьими генами убивает малярийных комаров.

Ежегодно от малярии в мире умирает более 400 000 человек. Чтобы остановить эту смертельную болезнь, необходимо уничтожать ее разносчиков – комаров, передает УНИАН.

Для этого группа исследователей Университета Мэриленда (США) провела генетическую модификацию грибка, внедрив в него ген паука.

Это привело к тому, что грибок начал выделять паучий токсин, смертельно опасный для малярийных комаров, пишет "ТехКульт".

Как показали внелабораторные исследования, на опытном участке их популяция была практически уничтожена. Для задач эксперимента ученые создали токсин, выделенный из яда австралийского голубого горного паука, который убивает за очень короткий промежуток времени.

Опыты были продолжены в Южной Африке. Данный эксперимент – первое тестирование трансгенного метода борьбы с малярией.

Однако, при всей его эффективности, ученые справедливо опасаются, что новый генно-модифицированный организм, выпущенный в природу, может породить непредвиденные проблемы.

Ранее сообщалось, что новая вакцина против малярии продемонстрировала 100% эффективность.





