Apă-Canal предупредил об отключении воды в Гидигиче и Ватре

Потребители, проживающие на улицах Фынтыницей и Тинереций в городе Ватра, относящемся к муниципию Кишинёв, останутся без водопроводной воды во вторник, 4 июня. Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00, когда будут проводиться работы по промывке и дезинфекции водонапорных башен в селе Гидигич.

По информации "Apă-Canal Chişinău", аналогичные работы проводятся в селе и сегодня, 3 июня, с 09.00 до 17.00. В связи с ними будет приостановлена подача воды на улицах В. Микле, Г. Уреке, М. Витязул, Ред. Казакулуй, В. Омулуй, Комуна дин Парис, Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре и М. чел Бэтрын, расположенных в Гидигиче, передаёт IPN.

По окончании работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.