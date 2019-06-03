Трагедия в Парканах: рыбак умер от удара молнии

В селе Парканы молния убила 30-летнего мужчину. Во время грозы он с другом находился в лодке на воде. Трагедия произошла около пяти утра на Днестре.

По словам очевидца, всё произошло в считанные секунды: раскат грома, яркая вспышка, после которой пострадавший упал без признаков жизни.

Мужчина поспешил на помощь другу, вызвал скорую. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа.

При осмотре тела эксперты предположили, что разряд молнии пришёлся в область шеи. Точная причина смерти мужчины станет известна по результату вскрытия.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося.