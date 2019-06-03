Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, передает РИА Новости.
Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
Несмотря на то, что изначально слушания должны были быть открыты для прессы, адвокат Ассанжа запросил провести слушания за закрытыми дверями, по его словам это служит "не только интересам Джулиана Ассанжа, но и женщины (истца - ред.)".
В понедельник суд Уппсалы должен принять решение, удовлетворять или нет запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks. В случае, если суд решит арестовать Ассанжа, прокурор намерена запросить его экстрадицию в Швецию из Великобритании.
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