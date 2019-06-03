Андрей слезам Майи не верит. Что заставило лидера ПДС заплакать на заседании с ППДП

Сcора между лидерами ПДС и ППДП преобладает на всех встречах этих двух составляющих бывшего избирательного блока ACUM, пишет actual.md. Согласно некоторым источникам в ППДП, в конце прошлой недели Майя Санду расплакалась на встрече с представителями двух партий. Она пришла в бешенство, обвиняя Андрея Нэстасе, а также команду ППДП в том, что они провалили переговоры с ПСРМ о формировании правящего большинства. Обвинения Майи Санду обескуражили представителей ППДП, в ответ на это лидер ПДС расплакалась.

Источники также сообщают, что, если ранее команда ПДС хотела отдалиться от ППДП, на этот раз большинство команды Андрея Нэстасе хотят избавиться "от этой истерички".

Нэстасе, однако, настаивает на сохранении единства с ПДС, рассчитывая, что Майя Санду объявит, как можно скорее поддержку лидера ППДП на пост мэра Кишинева. Представители ПДС не спешат это делать, пытаясь выставить ряд условий, которые пока неприемлемы для ППДП.

Те же источники сообщили, что встречи всех депутатов бывшего блока ACUM в последнее время не происходят из-за взаимной злобы.

Напомним, на прошлой неделе пресса писала, что ПДС начала проводить опрос среди членов партии и ее сторонников для подготовки к разрыву с Андреем Нэстасе.