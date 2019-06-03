Британские ученые сочли безопасным употребление 25 чашек кофе в день

Ученые Лондонского университета королевы Марии заявили об отсутствии вреда от употребления большого количества кофе. По их словам, даже 25 чашек напитка в день существенно не влияют на организм, пишет 3 июня Daily Mail.

Всего в исследовании приняли участие 8 412 человек, которые не страдали от болезней сердца и других хронических заболеваний. Перед началом эксперимента у них замерили эластичность стенок аорты и жесткость всех артерий. По словам ученых, именно эти два параметра напрямую влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, передает IZ.

После этого добровольцев разделили на три группы. Участники одной из них пили меньше одной чашки кофе в день, во второй пили от одной до трех чашек в сутки, а третья группа состояла из любителей пить кофе три раза в день и более. При этом в их числе были люди, которые могли выпить 25 чашек кофе в день.

Исследование показало, что у некоторых испытуемых действительно были небольшие отклонения от нормы в ходе эксперимента. Однако, по словам ученых, это связано с курением.

"Мы однозначно исключили то, что кофе может негативно влиять на работу артерий", — цитирует ученых научный журнал BMJ.

Между тем в мае ученые из Университета Южной Австралии определили, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Оказалось, что риск возникновения заболеваний сердца увеличивается на 22% после шестой порции напитка.