В Кишиневе сократят количество троллейбусов и автобусов на летний период

С сегодняшнего дня и до конца августа количество троллейбусов и автобусов в столице и пригородах будет сокращено. Об этом на оперативном заседании муниципальных служб объявило руководство столичного Управления электротранспорта и Городского автобусного парка.

Директор столичного Управления электротранспорта Дорин Черный отметил, что с сегодняшнего дня число троллейбусов сократится на 8%, а с 17 июня по столице будут ездить только 266 троллейбусов.

Он добавил, что это больше, чем в прошлом году, так как была расширена сеть троллейбусных маршрутов.

Глава МП «Городской автобусный парк» Виталий Копач отметил, что с сегодняшнего дня количество автобусов в столице и пригородах сокращено на 7 единиц.

«Еще две единицы перестанут курсировать с 17 июня. В столице ежедневно будут выходить на маршруты 103 автобуса. Прошлым летом их было всего 90», - сказал Копач.

В настоящее время в распоряжении столичного Управления электротранспорта есть 314 троллейбусов, а у МП «Городской автобусный парк» более 100 автобусов, которые циркулируют по 21 маршруту.