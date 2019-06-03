Фанаты Джонни Деппа требуют вернуть его в "Пираты карибского моря"

Поклонники Джонни Деппа опубликовали в сети несколько петиций, в которых они требуют, чтобы их кумир появился в шестой части фильма "Пираты карибского моря". Об этом 2 июня сообщил портал Screen Rant.

Под одной из таких петиций по состоянию на 1 июня 2019 года подписались более 13,4 тыс. человек. Другая, в которой были приведены аргументы в пользу возвращения Деппа во франшизу, набрала уже более 5 тыс. подписей, передает Regnum.

Издание отмечает, что вряд ли их создатели добьются каких-либо результатов, поскольку после слабого выступления в прокате фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" вся франшиза находится "в подвешенном состоянии".

Напомним, Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Хёрд сейчас находятся в центре скандала.