Погода в Молдове: синоптики рассказали, как долго будет лить дождь

По данным синоптиков, дождливая и теплая погода сохранится до конца недели.

4 июня на большей части республики пройдут дожди с градом. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха днем прогреется в среднем от 25 до 30 градусов, ночью до +13, +18.

В последующие дни погода существенно не изменится. До конца недели сохранится пасмурная погода, местами дожди с грозами и град.