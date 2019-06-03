Йоханнес Хан, Дмитрий Козак и Брэдли Фреден прибыли в Кишинев

Сегодня в Кишинев прибывает еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Как сообщает МИДЕИ, в ходе непродолжительного визита в молдавскую столицу он встретится с политическими лидерами.

Премьер-министр Павел Филип встречался с Йоханессом Ханом в Брюсселе в середине мая. Они обсуждали ситуацию в Молдове после парламентских выборов и возможности развития отношений с ЕС.

Также ожидается визит в Кишинев спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьера Дмитрия Козака и директора Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Брэдли Фредена. Он отвечает за отношения с Украиной, Молдовой и Беларусью.