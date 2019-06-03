Где в Кишиневе откроют сезонные сельскохозяйственные ярмарки

В столице открываются сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Их места уже определены, а в скором времени базары начнут свою деятельность. Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании в мэрии.

В частности, в секторе Центр ярмарки будут работать с 3 июня по 30 ноября, пишет aif.md. Они будут открыты по следующим адресам:

Академическая, 7;

Измаил, 90;

Кантемир, 5;

Тестимициану, 13;

Хынчештское шоссе, 86.

На Буюканах ярмарки, начиная с ближайшей субботы, разместятся по адресам:

Каля Ешилор, 63;

Онисифор Гибу (выше улицы Алба-Юлия);

Корнулуй (на парковке ТЦ “ Construct Depo ”).

На Ботанике сельскохозяйственная ярмарка развернет свою деятельность на пересечении улиц Траян и Индепенденцей. Претор сектора не исключил, что ярмарки откроются также на улицах Бутукулуй, Индепенденцей, 48 и на Индепенденцей, 9/1.

В то же время он отметил, что в прошедшие выходные участие в ярмарке было “очень слабым”.

На Чеканах ярмарки откроются по адресам:

Перекресток улиц Милеску-Спэтару и Профессор Ион Думенюк;

Алеку Руссо, 66/1.

В этом же секторе пройдут фестивали ягод: 23 июня, 21 июня и 18 августа. Место проведения: улица Алеку Руссо, перед рынком.

На Рышкановке ярмарки откроются:

В периметре Парка афганцев;

На улице Матей Басараб (перед заводом “Мезон”).

При необходимости будут рассмотрены и другие варианты размещения ярмарок.