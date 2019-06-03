ПСРМ на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом: Социалисты против досрочных выборов

Партия социалистов против досрочных выборов, которые являются нежелательным путем в нынешней политической ситуации в Молдове. Это позиция ПСРМ, которую они озвучили на встрече с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ханом и другими представителями делегации ЕС, которые прибыли в нашу страну.

Так же ПСРМ заявила, что блок ACUM до сегодняшнего дня отказались принимать во внимание предложения партии для начала переговоров.

Напомним, Йоханнес Хан запланировал несколько встреч с политическими лидерами в Молдове. В середине мая, Павел Филип встретился с Ханом в Брюсселе, где обсудил поствыборную ситуацию в стране и текущие отношения между Молдовой и Европейским союзом.