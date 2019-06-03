Брэдли Фреден после встречи с лидерами ACUM: США не будет вмешиваться в переговоры, но заинтересованы в результате

Брэдли Фреден провел встречу с лидерами блока ACUM Майей санду и Андреем Нэстасе. После переговоров директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США сделал официальное заявление.

"Мы провели переговоры с социалистами не для того, чтобы настаивать на формировании правительства. Это не наша работа. Как я и говорил ранее, на данный момент мой визит является совпадением. Я назначил этот визит несколько недель назад, но это очень интересно. Как я уже сказал господину Нэстасе и госпоже Санду, мы как будто на публике на последнем акте пьесы, но мы на публике и не заинтересованы в том, чтобы повлиять на результат. Результат, который отражает волю молдавского народа. Мы будем сотрудничать с любым правительством, которое будет создано в результате этого процесса", - заявил Брэдли Фреден.

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