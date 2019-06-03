На ebay продают цилиндр ядерного реактора, который использовали в Чернобыле

Необычное предложение на платформе ebay. Житель Литвы выставил на продажу цилиндр ядерного реактора, который использовали в Чернобыле. Автор объявления отмечает, что устройство подлинное, советской модели, но не радиоактивное. Он просит за него 2800 долларов, а доставить обещает в любую точку мира.

В объявлении уточняется, что цилиндр был использован в Чернобыле, но хранился в закрытой лаборатории. Вес устройства 12 с половиной килограммов.

Напомним, авария на чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. Радиоактивное облако распространилось над территорией примерно 30 стран, в том числе Молдовы. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате катастрофы девять тысяч человек погибли, еще около 200 тысяч - пострадали.