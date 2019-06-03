Брэдли Фреден встретился с Павлом Филипом

США будет и впредь поддерживать Молдову в осуществлении демократических реформ, опираясь на европейский путь и укрепляя институционный потенциал. С таким заявлением выступил Брэдли Фреден, директор госдепартамента США по европейским делам, на встрече с премьер-министром Павлом Филипом.

В ходе переговоров Павел Филип высоко оценил сотрудничество между Молдовой и США в политической, экономической и демократической сферах, а так же в борьбе с торговлей людьми, отметив, что Молдова придает большое значение двусторонним отношениям с Соединенными Штатами.

В то же время, официальные лица отметили хорошие результаты молдо-американского бизнес-форума, который состоялся в Кишиневе с 10 по 12 апреля, подчеркнув заинтересованность в более интенсивной капитализации экономического и инвестиционного потенциала.

В то же время, Павел Филип высоко оценил поддержу США в процессе урегулирования приднестровского конфликта в формате "5+2".

Напоминаем, что с 1992 года США предоставили нашей стране финансовую помощь на сумму более 1,4 млрд долларов.