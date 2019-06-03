День открытых дверей в Национальном банке Молдовы

Желающие узнать больше о деятельности Национального банка Молдовы могут посетить учреждение по случаю Дня открытых дверей, традиционно организуемого 4 июня. Таким образом, в связи с 28-летием со дня своего основания, НБМ ждёт всех желающих познакомиться с работой учреждения.

Гости смогут посетить выставочный зал, в котором их вниманию представлена коллекция юбилейных и памятных монет, выпущенных Национальным банком Молдовы, а также другими центральными банками. Интересующиеся также узнают, как распознать элементы безопасности национальной валюты, передает IPN.

Пресс-секретарь НБМ Елена Молдовяну сообщила , что желающие посетить Национальный банк должны отправить электронное письмо на адрес educatie.financiara@bnm.md или оставить сообщение на странице НБМ в Фэйсбуке.

Позднее с ними свяжутся ответственные лица из учреждения, чтобы сообщить подробности, в том числе для уточнения времени визита. Заявитель будет включён в список, составляемый в офисе Национального банка, явившись в который он должен будет предъявить удостоверение личности. Лица в возрасте до 18 лет смогут посетить учреждение без предъявления удостоверения личности.

Визиты запланированы на следующие часы: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.