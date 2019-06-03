Более 1,9 млрд. леев перечислила Таможенная служба в госбюджет в мае этого года, а с начала года эта сумма достигла 8,5 млрд. леев, передает МОЛДПРЕС.
По данным пресс-службы ТС, в мае в госбюджет было перечислено на 60 млн. леев больше, чем в мае прошлого года. Сумма была получена за счет оформления 45 502 таможенных деклараций.
Вместе с тем, доходы, полученные ТС с начала этого года, составили около 8,5 млрд. леев, что на 609 млн. леев больше, чем за тот же период прошлого года.
По данным ТС, в мае сотрудники службы оформили 342 протокола по факту различных правонарушений и наложили штрафов на сумму в 7 923 272 леев. В мае государственную границу пересекли 396424 транспортных единиц, а наиболее востребованными остаются КПП на молдавско-румынской границе - Леушень и Скулень.
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