Таможенная служба в мае перечислила в госбюджет более 1,9 млрд леев

Более 1,9 млрд. леев перечислила Таможенная служба в госбюджет в мае этого года, а с начала года эта сумма достигла 8,5 млрд. леев, передает МОЛДПРЕС.

По данным пресс-службы ТС, в мае в госбюджет было перечислено на 60 млн. леев больше, чем в мае прошлого года. Сумма была получена за счет оформления 45 502 таможенных деклараций.

Вместе с тем, доходы, полученные ТС с начала этого года, составили около 8,5 млрд. леев, что на 609 млн. леев больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным ТС, в мае сотрудники службы оформили 342 протокола по факту различных правонарушений и наложили штрафов на сумму в 7 923 272 леев. В мае государственную границу пересекли 396424 транспортных единиц, а наиболее востребованными остаются КПП на молдавско-румынской границе - Леушень и Скулень.