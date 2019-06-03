В Амстердаме туристы смогут на день пожениться с голландцем

Церемония длится около 35 минут, а "медовый месяц" посвящен изучению малоизвестных мест города.

Туристы в Амстердаме теперь могут на день "пожениться" с местным жителем в рамках инициативы, направленной на борьбу с негативными последствиями чрезмерного туризма, передает УНИАН.

Число посетителей Амстердама, по прогнозам, вырастет до 29 млн в течение следующего десятилетия. В настоящее время город посещают 19 млн людей в год, передает Вокруг света. Население столицы Нидерландов - всего миллион человек. В начале мая город объявил, что прекратит активно развивать туризм, так как количество посетителей стало чрезмерным.

Инициатива под названием Untourist Amsterdam была создана для того, чтобы дать растущему числу посетителей возможность внести свой положительный вклад в развитие города.

Соучредитель Сабина Линц объяснила, что группа проводит ряд мероприятий, направленных на превращение потребителей в полезных для Амстердама людей. Одним из таких мероприятий является проект "Marry An Amsterdammer" ("Свадьба с амстердамцем"), в рамках которого местный житель и турист играют "свадебную церемонию", с кольцами, обетами и надлежащей одеждой.

Церемония длится около 35 минут, а "медовый месяц" посвящен изучению малоизвестных мест города.

Несмотря на то, что брак является символическим, у посетителя появляется шанс подружиться с местным жителем и узнать город его глазами. Другие интересные инициативы Untourist Amsterdam для посетителей города включают "weed dating" – свидание с местным, во время которого пара занимается прополкой сорняков на городской ферме, или прогулку по парку с пожилым человеком. Движение "Marry An Amsterdammer" стартует на следующей неделе, на которую намечены первые "свадьбы".