В Косово отправляется новый контингент молдавских военных

Одиннадцатый контингент Национальной армии отправляется в Косово в воскресенье 9 июня. Сегодня в Министерстве обороны состоялась церемония откомандирования военнослужащих, и в ней приняли участие послы и военные атташе ряда стран.

Присутствовавший на мероприятии министр обороны Еуджен Стурза поблагодарил итальянских и американских партнеров за подготовку, логистическое обеспечение и перевозку контингента Национальной армии в Косово, уточнив, что, участвуя в миссии KFOR, наша страна демонстрирует свою приверженность взятому пять лет назад обязательству способствовать обеспечению региональной и глобальной безопасности, передает МОЛДПРЕС.

"Эта операция является возможностью достойно представить страну и Национальную армию, которой мы пытаемся вернуть престиж и привлекательность. Без вашей поддержки наши усилия здесь, в министерстве, были бы напрасными", - сказал Стурза.

Одиннадцатый контингент Национальной армии состоит из 41 профессионального военнослужащего, среди которых штабной офицер, семь саперов и взвод из 33 военнослужащих.

Контингент будет дислоцирован на Международной базе Camp Vilaggio Italia в населенном пункте Печ, в Косово. Миссия военнослужащих продлится шесть месяцев.