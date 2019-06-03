Huawei готовит выпуск первого флагмана на новой ОС

Презентация новинки намечена на сентябрь текущего года. Линейка называется Huawei Mate 30.

Компания Huawei готовит выпуск своего первого флагманского смартфона на новой операционной системе Hongmeng. Линейка Huawei Mate 30 может быть представлена в сентябре этого года. Об этом пишет Gizmochina.

Операционная система Hongmeng OS станет альтернативой Android. Линейка включит в себя три модели смартфонов, передает Корреспондент.

Известно, что Hongmeng OS рассчитана исключительно для китайского рынка. С какой операционной системой производитель выйдет на международный рынок, пока неизвестно.

Работать устройства будут на процессоре Kirin 985, который компания предусмотрительно разработала на несколько лет вперед.