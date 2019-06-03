В автомобиле, который въезжал в Молдову, нашли наркотики на миллион леев

Наркотики на миллион леев нашли в автомобиле, который въезжал в Молдову. Спецоперацию провели Прокуроры по борьбе с организованной преступностью вместе с сотрудниками пограничной полиции. 12 кг марихуаны были упакованы и спрятаны в тайнике. По данным следствия, товар должны были доставить из Европы в Россию.

Дурман обнаружили в машине с румынскими регистрационными номерами, за рулем которой находился организатор преступной схемы. Мужчину арестовали на 30 дней. Ранее он был судим за похожие преступления. Прокуроры отмечают, что следили за бандой более двух месяцев. Преступники продавали килограмм марихуаны за 4,5 тысячи евро и приобрели несколько автомобилей, чтобы обустроить в них тайники. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения тюрьмы.

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