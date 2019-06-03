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Игорь Додон провел встречу с европейским комиссаром Йоханнесом Ханом
// фото: Facebook
14:55, 03 Jun 2019
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Президент Игорь Додон встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, который находится в нашей стране с рабочим визитом.

"Мы обменялись мнениями по вопросам повестки молдавско-европейского диалога, пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе проблему отсутствия легитимного парламентского большинства и нового Правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов", - заявил Игорь Додон.

В завершении встречи Йоханнес Хан выступил с заявлением. Еврокомиссар сказал, что хочет, чтобы в нашей стране как можно скорее было сформировано правительство, которое будет работать на благо граждан.

Igor Dodon s-a Ã®ntÃ¢lnit cu Johannes Hahn. Ce au discutat oficialii

Igor Dodon s-a Ã®ntÃ¢lnit cu Johannes Hahn. Ce au discutat oficialii

Igor Dodon s-a Ã®ntÃ¢lnit cu Johannes Hahn. Ce au discutat oficialii




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