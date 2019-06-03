Нантой и Мунтяну встретятся с Козаком. Санду и Нэстасе не могут из-за того, что Козак - в списке санкций ЕС

Блок ACUM делегировал двух человек на встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком. Источники в блоке ACUM сообщали, что в дискуссии с российским чиновником будут участвовать Оазу Нантой и Игорь Мунтяну.

Согласно цитируемому источнику, европейцы настояли, чтобы представители ACUM отказались от встречи с Козаком, поскольку он фигурирует в списке людей, в отношении которых ЕС наложил санкции. И именно поэтому Майя Санду и Андрей Нэстасе решили не участвовать лично в дискуссии, а делегировали Нантоя и Мунтяну.

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