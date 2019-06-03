Йоханнес Хан о будущем правительстве ДПМ-ПСРМ: Мы поддержим любое правительство, которое не говорит, а делает

Молдове нужна стабильность, а ЕС нужна соседняя страна, в которой будет мир. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседствуют Йоханнес Хан, говоря о создании правления ПСРМ-ДПМ. Еврочиновник добавил, что Брюссель будет оценивать любое правительство Кишинева по его заслугам, а также по возможностям, которое оно может дать.

"Как я уже отметил, мы будем оценивать любое правительство в зависимости от возможностей, которое оно может быть. Мы хотим, чтобы в соседней стране был мир, и именно это будет первостепенно для нас",- заявил Йоханнес Хан.

Еврочиновник добавил, что ЕС поддержит любое правительство, которое поставит акцент на поступках, а не словах.

Он пояснил, что ЕС оставит на усмотрение Кишинева решение по созданию правящей коалиции.

"Мы не диктуем что-либо. Хочу сказать, что все это полностью на усмотрение местных жителей, они должны принимать решение и находить выход",- заявил еврокомиссар.

Ранее американский политический аналитик Владимир Сокор заявил, что приезд в Кишинев еврокомиссара Йоханнеса Хана, вице-премьера России Дмитрия Козака и директора Офиса по Восточной Европе при Госдепартаменте США Брэдли А. Фредена нацелены на урегулирование вопроса по созданию коалиции ДПМ-ПСРМ в парламенте Кишинева.

"Возможно, речь идёт об урегулировании создан я новой правящей коалиции в Кишиневе при помощи представителей трёх крупных сил - России, Евросоюза и США. Возможно, три этих крупных силы договорились, по крайней мере в общих чертах, о создании правящей коалиции в Кишиневе. Похоже, это правление будет состоять из Демократической партии, возглавляемой Плахотнюком, и Партией Социалистов, неофициально руководимой Игорем Додоном. На мой взгляд, такая формула была бы, как выразился бы Игорь Додон, логичной", - заявил Владимир Сокор.