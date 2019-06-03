Депутат Фрунзе не считает уместной встречу представителей ACUM с Дмитрием Козаком: "Он преследует лишь интересы России и ПСРМ"

Депутат Партии Действие и Солидарность (ПДС) Петру Фрунзе не считает, что фракция, возглавляемой по Майей Санду, должна встречаться с представителем Владимира Путина вице-премьером Димитрием Козаком, который сегодня прибудет в Кишинев.

По словам Фрунзе, Козак и Партия Социалистов Республики Молдова не хотят, чтобы Молдова была правовым государством.

"Я не считаю, что встреча с Козаком была бы уместной. Козак преследует лишь интересы Российской Федерации и ПСРМ на территории Республики Молдова. Они не хотят правовое государство",- заявил Фрунзе для Ziarul National.

Цитируемый источник добавил, что пока в блоке ACUM не приняли решение о встрече с Дмитрием Козаком.

Отметим, Петру Фрунзе, один из мэров, подписавших символическую декларацию об объединении с Румынией, заявил, что Бухарест должен быть главным участников по преодолению политического кризиса в Кишиневе после февральских парламентских выборов.