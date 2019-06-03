Сердобольный учитель усыновил тяжелобольного ученика и спас ему жизнь

В США учитель математики усыновил одного из своих учеников, чтобы он смог получить необходимое лечение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

13-летний мальчик по имени Дэмиен (Damien) с ранних лет жил в приемных семьях и нуждался в трансплантации почки. Пациенты, которые находятся в листе ожидания на пересадку органа, должны иметь постоянное место жительства. Каждый раз, когда ребенка передавали из одной семьи в другую, он терял место в очереди на операцию, передает Lenta.

Состояние Дэмиена стремительно ухудшалось. В сентябре 2018 года он жил в доме родственника в американском городе Орора, штат Колорадо, и посещал местную школу. По словам его учителя Финна Ланнинга (Finn Lanning), мальчик учился старательно и прилежно.

В конце учебного семестра Дэмиен подошел в Ланнингу и предупредил, что больше не сможет посещать его занятия. Он объяснил, что родственник отправляет его обратно в детский дом, поэтому он вновь автоматически выбывает из очереди на трансплантацию.

Когда Ланнинг узнал историю больного ученика, он усыновил мальчика и записал его в лист ожидания. В марте Дэмиен благополучно перенес операцию и теперь должен придерживаться специальной диеты, чтобы быстро восстановить здоровье.

В мае сообщалось, что в китайской провинции Хэбэй девушка пропустила вступительный экзамен в университет, чтобы спасти жизнь тяжелобольной матери. Женщина нуждалась в трансплантации костного мозга. Ее дочь Чжао Сики стала донором.