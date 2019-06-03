В русском языке нашли новый союз

Лингвисты Тюменского государственного университета заявили об обнаружении в русском языке нового союза.

Как утверждают ученые, союз "в смысле" раньше всегда воспринимался как существительное с предлогом, пишет Газета.ru.

Лингвисты пояснили, что в современной речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза как синоним союза "то есть".

Специалисты пояснили, что служебная единица «в смысле» стала выполнять функцию союза благодаря этимологической связи с существительным «смысл», с помощью которого говорящий сигнализирует о том, что далее следует интерпретация ранее сказанного.

Конструкции с союзом «в смысле» отражают динамику порождения речи, формирования смысла высказывания, когда ситуация происходит и интерпретируется здесь и сейчас, «причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира, установления связи между разными аспектами одной ситуации, слова или выражения».