На участие в программе "Prima Casă 4" подано 15 заявлений

Было подано 15 заявлений на участие в правительственной программе Prima Casă 4, которая предназначена для сотрудников частного сектора. Информацию подтвердил министр финансов Ион Кику.

Первым заявление на участие в правительственной программе подал сотрудник частной компании в Кишиневе. Заявитель будет получать компенсации для возврата кредита на покупку жилья с первого июля.

"Сотрудник Advisory SRL является первым зарегистрированным претендентом на компенсацию в рамках программы Prima Casă 4». Уже 1 июля получит эквивалент 10% (или 15%, если за пределами города Кишинева) от зарплаты - поддержка о возмещении кредита для своего дома, приобретенного в рамках программы", - заявил министр финансов Ион Кику в своем посте на странице в Facebook.

В то же время Ион Кику заявил в пятницу, что подписал пять просьб об увеличении компенсации в рамках программы "Prima Casă 3" в связи с рождением детей в семьях, которые уже получают льготы.

"Они уже являются бенефициарами программы. В трех семьях появился третий ребенок, а во втором - второй, с начала года мы подписали 11 таких запросов, "если есть гнездо - туда, приходит аист", - написал Ион Кику.