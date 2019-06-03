Было подано 15 заявлений на участие в правительственной программе Prima Casă 4, которая предназначена для сотрудников частного сектора. Информацию подтвердил министр финансов Ион Кику.
Первым заявление на участие в правительственной программе подал сотрудник частной компании в Кишиневе. Заявитель будет получать компенсации для возврата кредита на покупку жилья с первого июля.
"Сотрудник Advisory SRL является первым зарегистрированным претендентом на компенсацию в рамках программы Prima Casă 4». Уже 1 июля получит эквивалент 10% (или 15%, если за пределами города Кишинева) от зарплаты - поддержка о возмещении кредита для своего дома, приобретенного в рамках программы", - заявил министр финансов Ион Кику в своем посте на странице в Facebook.
В то же время Ион Кику заявил в пятницу, что подписал пять просьб об увеличении компенсации в рамках программы "Prima Casă 3" в связи с рождением детей в семьях, которые уже получают льготы.
"Они уже являются бенефициарами программы. В трех семьях появился третий ребенок, а во втором - второй, с начала года мы подписали 11 таких запросов, "если есть гнездо - туда, приходит аист", - написал Ион Кику.
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