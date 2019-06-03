Астрономы сфотографировали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Телескоп VLT получил детальные фотографии двойного астероида 1999 KW4, который пролетел на небольшом расстоянии от Земли в прошлую субботу.

Первые снимки этого небесного тела были опубликованы на сайте Европейской южной обсерватории, передает РИА Новости.

"Эти снимки, а также данные с других телескопов, критически важны для выработки стратегий, которые помогут нам избежать столкновения астероида с Землей, если один из них выйдет на подобный курс. В худшем случае, мы сможем предсказать, к каким последствиям приведет его падение", — отметил Оливье Эно (Olivier Hainaut) из Европейской южной обсерватории в Чили.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества.

Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю. По текущим оценкам НАСА, число небольших объектов в пределах главного пояса астероидов может достигать миллиона, из которых мы знаем лишь несколько тысяч.

В конце прошлой недели, как отмечают Эно и его коллеги, ученые получили уникальную возможность – с Землей сблизился один из достаточно редких двойных астероидов, обитающих во внутренних регионах Солнечной системы.

Он пролетел на расстоянии в 5,2 миллиона километров от Земли, что примерно в 13 раз больше дистанции между Луной и нашей планетой, двигаясь со скоростью в 70 тысяч километров в час.

Это небесное тело, 1999 KW4, принадлежит к числу так называемых "атонов" – группе околоземных астероидов, вращающихся близко к Солнцу и пересекающих орбиту Земли в момент своего максимального удаления от светила.

Данный "атон" интересен ученым сразу по нескольким причинам. С одной стороны, он обладает необычно крупными размерами для астероида такого типа – его диаметр составляет 1,3 километра, а также имеет небольшую 350-метровую "луну".

С другой стороны, это небесное тело имеет крайне необычную форму и орбиту – он похож на кекс и сближается с Солнцем на рекордно близкое расстояние, 0,2 астрономических единицы, средних дистанций между светилом и нашей планетой.

Благодаря крупным размерам и орбите, пересекающейся с орбитой Земли, он входит в класс потенциально опасных астероидов (PHA). По текущим оценкам астрономов, 1999 KW4 подойдет к Земле на минимальное расстояние, 2,3 миллиона километров, в 2036 году, что делает его одним из самых интересных и "близких" соседей нашей планеты.

Сейчас 1999 KW4 считается относительно безопасным небесным телом, чьи шансы на столкновение с Землей остаются минимальными. При этом, оценки ученых ограничивает то, что мы пока не знаем точной формы, размеров и массы этого двойного астероида. Новые снимки и научные данные, собранные VLT и прочими телескопами Земли в рамках сети IAWN, как надеются планетологи, помогут точно замерить все эти характеристики.

Наблюдения за 1999 KW4, важны еще по той причине, что он похож на другой, более опасный околоземный астероид Дидим. Он состоит из двух половинок - главного тела диаметром 800 метров и спутника размером 150 метров, которые вращаются вокруг друг друга на расстоянии около 1,1 километра.

Он может столкнуться с Землей в середине следующего столетия, и сейчас НАСА и ЕКА готовятся отправить к Дидиму сразу два аппарата, зонды DART и Hera. Первый попытается "сбить" астероид с курса в 2022 году, когда он сблизится с Землей на минимальное расстояние, а второй – проследит за последствиями столкновения зонда с небесным телом во время его следующего пролета в 2026 году.

Эти эксперименты, как надеются европейские и американские ученые, помогут понять, можно ли действительно перенаправить астероид на более безопасный курс и насколько подобные процедуры будут осуществимы в будущем.