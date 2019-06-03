Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире

Разногласия у сопредседателей блока ACUM Майи Санду и Андреем Нэстасе уже не для кого не секрет. Противоречить друг другу они стали уже открыто перед объективами телекамер. На пресс-конференции в парламенте Майя Санду заявила, что блок готов обсуждать голосование за спикера от Социалистов, если депутаты ПСРМ придут на дискуссии завтра утром. Это заявление стало ответом на вопрос, готовы ли ПДС и ППДП учитывать пожелания Социалистов.

Когда один из репортеров решил уточнить, готов ли блок ACUM поддержать кандидатуру Зинаиду Гречаный на посту премьер-министра, Нэстасе ответил незамедлительно:

"Пока такого пожелания не было, хотя логично, что так должно было бы быть со стороны партии, у которой 35 мандатов, самой крупной партии в парламенте. Но вы слышали запросы Социалистов. И если будет такое пожелание, разумеется, мы его обсудим", - заявил лидер ППДП.

Напомним, согласно actual.md, Санду и Нэстасе поссорились в конце прошлой недели. Лидер ПДС обвинила своего коллегу по тандему, что именно он ответственен за провал в переговорах с ПСРМ о формировании правящего большинства. Обвинения Майи Санду обескуражили представителей ППДП. Их возмущение довело лидера ПДС до слез.