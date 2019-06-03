Исторические снимки, показывающие, насколько изменился наш мир

Иногда трудно представить, как быстро меняется мир. Только 50 лет назад жизнь выглядела кардинально иначе - люди, технологии, мода. Может быть, именно поэтому сегодня так интересно рассматривать исторические фотографии, погружаясь во времена, где все было по-другому. Эти редкие снимки приобретают в глазах каждого зрителя ценность, потому что при взгляде на них можно прикоснуться к истории.

1. Охлаждающая маска для лица, 1950, передает fishki.net. 2. Школьная дискотека в 1950-х 3. Удостоверение личности иностранца в США в 1943 году 4. Дизайн "футуристического авто" от Боба Райли 5. Стюардесса выгуливает гепарда в аэропорту Амстердама, 1961 год 6. Представление NASA о первой космической станции Atlas, 1958 год





7. Ученые NASA позируют перед доской расчетов 8. Стюардессы авиакомпании United Airlines, 1930 год 9. Первый продукт Apple, изобретенный Стивом Возняком 10.Участницы конкурса красоты "Мисс красивые глаза" во Флориде прячут лица за масками, чтобы судьи оценивали только глаза, 1930 год





11.Дети во время дневного сна в московских яслях, 1958 год

12.Одно из первых "селфи", 1900-е 13.Зрители смотрят "стереоскопический фильм" в 3D-очках во время британского фестиваля, Лондон, 1951 год



14.Машина для перманентной завивки волос, 1935 год

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