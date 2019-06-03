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Исторические снимки, показывающие, насколько изменился наш мир
// фото: открытый источник
16:15, 03 Jun 2019
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Иногда трудно представить, как быстро меняется мир. Только 50 лет назад жизнь выглядела кардинально иначе - люди, технологии, мода. Может быть, именно поэтому сегодня так интересно рассматривать исторические фотографии, погружаясь во времена, где все было по-другому. Эти редкие снимки приобретают в глазах каждого зрителя ценность, потому что при взгляде на них можно прикоснуться к истории.

1. Охлаждающая маска для лица, 1950, передает fishki.net.

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2. Школьная дискотека в 1950-х

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3. Удостоверение личности иностранца в США в 1943 году

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4. Дизайн "футуристического авто" от Боба Райли
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5. Стюардесса выгуливает гепарда в аэропорту Амстердама, 1961 год
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6. Представление NASA о первой космической станции Atlas, 1958 год 


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7. Ученые NASA позируют перед доской расчетов
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8. Стюардессы авиакомпании United Airlines, 1930 год
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9. Первый продукт Apple, изобретенный Стивом Возняком
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10.Участницы конкурса красоты "Мисс красивые глаза" во Флориде прячут лица за масками, чтобы судьи оценивали только глаза, 1930 год 
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11.Дети во время дневного сна в московских яслях, 1958 год 
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12.Одно из первых "селфи", 1900-е
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