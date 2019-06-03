Эксперты рассказали, куда стоит поехать студентам

Эксперты рассказали, куда стоит поехать студентам На первом месте оказалась Испания.

Журнал Ceoworld составил рейтинг лучших мировых направлений для студенческих путешествий по соотношению цена-качество, результаты приводит Интерфакс, передает Моя Планета.

Испания возглавила рейтинг лучших направлений для студенческих поездок.В стране приятный солнечный климат, вкусная еда, масса возможностей для занятий спортом.В Барселоне есть собор Саграда-Фамилия и дом Каса-Мила – они понравятся ценителям искусства. В Коста-Браве можно заняться дайвингом.

На втором месте оказался Сингапур.

Приятный климат, отличная инфраструктура и транспортная доступность. В знаменитом индийском квартале можно попробовать экзотическую еду и сделать дешевые покупки. Недорого стоят круизы.

Тройку лучших замыкает Великобритания, несмотря не высокую стоимость. Студентам советуют познакомиться с культурным наследием острова и подтянуть английский язык.

Четвертое и пятое место заняли Амстердам и Греция.

Рейтинг был составлен на основе опроса 85 тыс. путешественников из 74 стран, который проводился с января по апрель 2019 года.