Шокирующее видео с молодым человеком, принявшими наркотик "Зомби", потрясло Румынию

Водитель из румынского города Бая-Маре заснял на камеру своего мобильного телефона подростка, находившегося под влиянием наркотика. Его действие было столь сильным, что несчастный еле ходил в полусогнутой позе, дрожа и не контролируя себя. Видео, опубликованное в соцсетях говорит само за себя.

Молодой человек абсолютно дезориентирован в пространстве и едва смог перейти дорогу, сообщает digi24.ro. В последнее время Румынию захлестнула волна наркомании, сейчас специалисты говорят о наркотике "Зомби", который, судя по всему, является очередной вариацией так называемых спайсов и курительных смесей.

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