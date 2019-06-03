В разных областях Украины начали замечать активизацию опасного вида пауков – хеиракантиум, или желтосумый колющий паук. В последнее время он встречается во многих местах Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины.
Хеиракантиум, или желтосумый колючий паук – желтого цвета, достигает длины около 1,5 см. Обычно скрывается в листьях растений, свернутых в трубочку. На охоту выходят чаще ночью, сообщает Обозреватель.
Ранее данный вид охватывал субтропики Средиземноморья, Малой, Передней и Центральной Азии, но сейчас встречается во многих местах Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины.
Теперь желтого паука можно встретить и в Киеве и Киевской области. Украинская поэтесса и ведущая радио "Голос Киева" Злата-Зоряна Паламарчук на своей странице в Facebook сообщила, что ее укусил хеиракантиум.
Паук спрыгнул и укусил ее за руку, а затем она сразу почувствовала боль, также в месте укуса появились покраснение и отек. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья, врачи сделали девушке укол от аллергии.
В последние месяцы украинцы довольно часто замечают этот вид пауков в Одессе и Днепре.
Прежде всего, при укусе любого паука, необходимо обратиться к врачу, сказал кандидат медицинских наук, доцент Сергей Недашковский.
"Укус сам по себе является повреждением кожных покровов, и в это повреждение могут попасть как микроорганизмы, так и другие вещества, которые могут стать причинами инфекционных осложнений в дальнейшем", – объясняет врач.
"Второй момент: с укусом внутрь организма попадают биологические вещества, это не обязательно могут быть токсины или яд, но они могут стать причиной определенных аллергических реакций. Особенно уязвимы люди, страдающие на определенные виды аллергии в весенний период, например, на пыльцу", – добавил он.
Сам желтый паук не считается ядовитым, однако именно аллергическая реакция на его укус может иметь неприятные последствия для потерпевшего.
"Самое опасное, что может быть, это выраженные аллергические реакции подобные анафилаксии или анафилактоидной реакции. Например, головокружение, нарушение дыхания по типу бронхоспазма, кашель, падение артериального давления. Это если говорить об аллергических реакциях общего типа, возникающих буквально за считанные минуты, или в ближайшие часы после укуса", – рассказал Недашковский.
Если же у вас нет времени немедленно обратиться к врачу, токсиколог советует обработать место укуса раствором с дезинфицирующими свойствам, например, перекисью водорода или хлоргексидином. Рану необходимо забинтовать, или же наклеить пластырь, и в дальнейшем наблюдать, не проявляются ли какие-то опасные симптомы. В случае их возникновения медлить не стоит, нужно обязательно обращаться к врачу.
Более того, укус паука теоретически может быть даже смертельным для аллергиков.
"Мы такого не наблюдали, но если говорить теоретически, то почему нет, если бывают смертельные случаи от укусов насекомых, например, от шершней или осы. Поэтому такая реакция может быть и на укус пауков", – сказал токсиколог.
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