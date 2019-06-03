Экзамены на степень бакалавра стартуют 4 июня

Экзаменационная сессия на степень бакалавра стартует в Молдове во вторник, 4 июня, и завершится 21 июня.

Как сообщили в министерстве образования, культуры и исследований, к экзаменам допущены свыше 17,7 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс., не сумевших сдать в прошлые годы. Для сдачи экзаменов в республике организовано 92 центра, треть из которых - в Кишиневе, передает infotag.md.

Первый экзамен во вторник пройдет по румынскому языку и литературе, который сдают выпускники лицеев, обучавшиеся на других языках.

По словам директора Национального агентства по программам и оценке Анатола Топалэ, все тесты на экзаменах основаны на школьной учебной программе. Результаты экзаменов будут вывешены в центрах по сдаче экзаменов на степень бакалавра 26 июня. Два дня недовольным оценками можно будет их оспорить.

Дипломы на степень бакалавра министерство обещает не задерживать и выдать не позднее 9 июля.