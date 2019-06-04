В Молдову доставили две тысячи противоградовых ракет

Партию противоградовых ракет дальнего действия доставили в Молдову из России. Все две тысячи снарядов. Пока их отвезли на подстанцию в селе Корнешты Унгенского района. Затем - распределят по 132-ум подстанциям.

"Сначала проверим их, составим протокол, что ракеты качественные, а затем распределим по всей территории страны. Этого должно хватить", - сказал начальник подстанции Корнешт Василий Никифоряк.

Каждая подстанция получит в среднем по 20 ракет дальнего действия.

"Они упакованы по особым правилам, транспортируются с соблюдением техники безопасности, хранятся на складах. Это одни из самых эффективных ракет, они могут охватить расстояние до 12 километров, в зависимости от угла запуска, мы можем работать с облаками ближе к пункту, и дальше", - сказал инжинер подстанции Корнешт Артур Морару.

Первыми получат противоградовые ракеты станции в Единцах, Фалештах и Сороках.

"Нам они необходимы. Мы отвечаем за 2700 гектаров садов и пахотной земли. У нас были ракеты из Болгарии, но нужны и из России", - отметил инжинер подстанции Единец Ион Оборок.

С инспекцией на подстанции в Корнештах побывал министр сельского хозяйства Николай Чубук.

В мае этого года Противоградовая служба использовала 3600 ракет.

"Под ведомством Противоградовой службы Молдовы находится более 60% площади. Эта партия ракет призвана пополнить запасы на следующий период", - сказал министр сельского хозяйства Николай Чубук.

На покупку новых противоградовых ракет из госбюджета выделили 12 миллионов леев. В ближайшее время власти намерены приобрести еще две с половиной тысячи снарядов малой дальности в Болгарии. Всего на эти цели в этом году правительство выделило 40 миллионов леев.