На столичных рынках появились первые молдавские овощи

В продаже появились первые молдавские помидоры и перцы. Выращены овощи в теплицах. В селе Пухачены Новоаненского района овощеводством занимается почти половина местных жителей. Выращивает овощи в теплицах и мэр Денис Плэмэдялэ.

"Под теплицы у нас отведено около 30 гектаров. На 15 гектарах выращиваем перец, остальные 15 под помидоры", - сказал мэр села Пухачены Денис Плэмэдялэ.

В сборе урожая участвует вся семья. До сих пор собрали 150 килограммов перца.

"Вот, полюбуйтесь, какой красивый вырос перец. Это сорт Ватра. А там у нас сорт Лото. Думаю, к пятнице, субботе соберем уже килограмм 300."

Большинство аграриев продают овощи посредникам из Кишинева. Килограмм перцев стоит 30 леев, столько же просят и за помидоры.

"Первого числа уже попробовали первый салат из помидор. Получился очень вкусным. С пяти соток собрали примерно десять килограммов", - сказала сельхозпроизводитель Наталья Плэмэдялэ.

Аграрии говорят, что цены снизятся ближе к августу, когда в продаже появятся грунтовые помидоры.