Прокуроры передали в суд уголовное дело бывшего заместителя командующего войсками карабинеров Михаила Бежана. Его подозревают в сексуальном домогательстве к подростку. Сам он вины не признает.
Первое судебное слушание назначено на 14 июня.Пройдет оно за закрытыми дверями.
Напомним, Михаила Бежана задержали первого февраля этого года. В полицию обратилась мать 17-летнего подростка. По ее словам, подозреваемый предложил ее сыну заняться сексом за 50 евро. 11 февраля Михаила Бежана освободили от должности. Теперь бывшему заместителю командующего войсками карабинеров грозит до шести лет тюрьмы.
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