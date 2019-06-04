Храмовый праздник отметили в Кэушений Векь

Храмовый праздник отметили в одном из исторических секторов Каушан - Кэушений Векь. Сначала местные жители отправились на службу в церковь, а затем собрались в центре пригорода, где и прошли главные торжества.

Для детей организаторы подготовили игровую площадку. Большой популярностью у ребятни пользовались горки.

А самые смелые искупались в надувном бассейне.

"Мы купаемся и веселимся с друзьями."

А девочки решили попробовать аквагрим.

"Я пришла с папой и Ириной. Тут весело. Мы прыгали на батуте и катались с горки. Было супер."

"Праздник продолжится до позднего вечера. Дома ждем гостей. А после застолья будем танцевать и хору тоже."

Всех детей угощали бесплатным мороженым и сахарной ватой. Молодежь участвовала в спортивных состязаниях. Парни показали свою силу в трынте - народной борьбе. Победитель получил петуха.

"Борьба была тяжелая, соперники сильные. Но победила дружба", - сказал житель Каушан Флорин Годорожа.

Организовали поединок и для взрослых. Главный приз - барана - получил Ион Гараба.

"Я старался и выиграл. У меня было шесть соперников. Все мои знакомые. Барана будем есть вместе", - поделился житель Каушан Ион Гараба.

Организовали праздник и в местном парке, который должны отремонтировать до конца года. Согласно проекту, в нем обустроят игровую площадку, зону для фитнеса и другие специальные площадки. Стоимость работ достигает миллиона леев. Около 50% суммы предоставит местная мэрия, а вторую часть - правительство Польши.

"Мы совместно с поляками сделали технико-экономическое обоснование и поняли, что это самая разрушенная территория. А затем приняли участие в конкурсе и выиграли", - рассказал мэр Каушан Виктор Лебедев.

"Мы уже начали наводить порядок: стрижем газоны и обновляем краску. Вымостим тротуары, установим скамейки и урны. Будут и карусели, посадим и деревья", - сказал депутат ДПМ Григорий Перещук.

Завершился праздник концертом и праздничным салютом.