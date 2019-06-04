Сегодня в Молдове начались экзамены на степень бакалавра

Начинаются экзамены на степень бакалавра. Продлятся они до 21 июня. Сегодня первое тестирование по румынскому языку и литературе напишут учащиеся лицеев с преподаванием на русском языке.

Следующий экзамен по языку обучения выпускники сдадут в пятницу. 11 июня они напишут тестирование по английскому языку. А 14 числа учащиеся реального профиля будут сдавать экзамен по математике, а гуманитарного - по истории румын и всеобщей истории.

Выпускники учебных заведений художественного и спортивного профиля пройдут тестирование по специальности. В этом году экзамен на степень бакалавра сдадут почти 18 тысяч кандидатов, две тысячи из них - должники прошлых лет. В стране открыто 92 экзаменационных центра, 30 - в столице. Итоги экзаменов объявят 26 июня.