Гражданка Молдовы в Италии набросилась с ножом на офицера Береговой охраны

Гражданка Молдовы напала в Италии на офицера Береговой охраны. Инцидент произошел в городе Равена во время репетиции одной церемонии. Женщина набросилась на офицера с ножом.

Во время нападения она кричала, что является военнослужащей российской армии, а также выкрикивала имена Путина и Берлускони. Ее обезоружил глава местной полиции. По его словам, она находится в отличной физической форме, и вполне может быть военнослужащей.

Однако полицейский не исключает, что у женщины могут быть проблемы с психикой. Как пишет издание "Ромыняскэ", задержанную зовут Елена Казаку, ей 43 года. У нее есть гражданство Молдовы и Румынии. В день нападения она написала в фэйсбуке: "сегодняшняя бомба в Равене" или "Русский генерал Казаку Елена". Молдаванку взяли под стражу, теперь ее могут выслать из Италии.