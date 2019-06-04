В Яловенском районе прошел мастер-класс итальянской кухни, после чего накормили блюдами стариков

Приготовили блюда итальянской кухни и накормили стариков. В селе Рэзены Яловенского района прошел мастер-класс по кулинарии, в котором участвовали восемь молодых людей с ограниченными возможностями. Они готовили наравне с тремя опытными поварами. Александр Жулавский в прошлом году завоевал титул лучшего повара.

Молодые люди внимательно слушали советы поваров. Они приготовили два итальянских блюда - ризотто и томатный суп.

"Мы приготовим ризотто с пармезаном. Добавим в него бульон, для цвета."

"Мне очень нравится. Это отличные повара, и мы многому у них учимся."

"Кажется легко и интересно, думаю, многому здесь научусь, а затем буду готовить дома."

"Мне очень нравится помогать девушкам на кухне и готовить самому. Помогаю чистить картофель, готовим еду для пожилых людей."

Прошел мастер-класс в местной социальной столовой. Там трижды в неделю для молодых людей организуют кулинарные занятия. Приготовленные блюда, они затем разносят пенсионерам села.

"Разносим еду пожилым людям. Они довольны, и мы рады."

Этот мужчина прикован к постели. Он всегда с нетерпением ждет юных поваров.

"Очень хорошо и очень вкусно. Я всегда их жду."

С 2015 года кулинарные курсы в Рэзенах прошли более 80 молодых людей с ограниченными возможностями. Половина из них уже устроилась на работу.

"Очень важно, чтобы молодые люди, тем более с особыми потребностями, нашли себе работу. Кто-то должен им помогать в процессе трудоустройства, потому что очень мало работодателей готовы взять их на работу", - сказал учредитель общественной организации Сергей Гурэу.

Большинство выпускников курсов работают в столичных детсадах и кафе.