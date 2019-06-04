Приготовили блюда итальянской кухни и накормили стариков. В селе Рэзены Яловенского района прошел мастер-класс по кулинарии, в котором участвовали восемь молодых людей с ограниченными возможностями. Они готовили наравне с тремя опытными поварами. Александр Жулавский в прошлом году завоевал титул лучшего повара.
Молодые люди внимательно слушали советы поваров. Они приготовили два итальянских блюда - ризотто и томатный суп.
"Мы приготовим ризотто с пармезаном. Добавим в него бульон, для цвета."
"Мне очень нравится. Это отличные повара, и мы многому у них учимся."
"Кажется легко и интересно, думаю, многому здесь научусь, а затем буду готовить дома."
"Мне очень нравится помогать девушкам на кухне и готовить самому. Помогаю чистить картофель, готовим еду для пожилых людей."
Прошел мастер-класс в местной социальной столовой. Там трижды в неделю для молодых людей организуют кулинарные занятия. Приготовленные блюда, они затем разносят пенсионерам села.
"Разносим еду пожилым людям. Они довольны, и мы рады."
Этот мужчина прикован к постели. Он всегда с нетерпением ждет юных поваров.
"Очень хорошо и очень вкусно. Я всегда их жду."
С 2015 года кулинарные курсы в Рэзенах прошли более 80 молодых людей с ограниченными возможностями. Половина из них уже устроилась на работу.
"Очень важно, чтобы молодые люди, тем более с особыми потребностями, нашли себе работу. Кто-то должен им помогать в процессе трудоустройства, потому что очень мало работодателей готовы взять их на работу", - сказал учредитель общественной организации Сергей Гурэу.
Большинство выпускников курсов работают в столичных детсадах и кафе.
Комментарии
- Гражданка Молдовы в Италии набросилась с ножом на офицера Береговой охраны
- Сегодня в Молдове начались экзамены на степень бакалавра
- Храмовый праздник отметили в Кэушений Векь
- Прокуроры передали в суд дело экс-начальника карабинеров, предложившего подростку секс за 50 евро
- На столичных рынках появились первые молдавские овощи
- В Молдову доставили две тысячи противоградовых ракет
- Экзамены на степень бакалавра стартуют 4 июня
- На участие в программе "Prima Casă 4" подано 15 заявлений
- В Косово отправляется новый контингент молдавских военных
- День открытых дверей в Национальном банке Молдовы
- В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
- В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
- Санду и Нэстасе снова нарушают обещания: лидеры блока ACUM проводят закрытые переговоры с социалистами
- У японского острова Торисима произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
- Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире
- Пожилой мужчина сбросился с четвертого этажа РКБ
- В Турции произошло мощное землетрясение
- Нантой и Мунтяну встретятся с Козаком. Санду и Нэстасе не могут из-за того, что Козак - в списке санкций ЕС
- Андрей слезам Майи не верит. Что заставило лидера ПДС заплакать на заседании с ППДП
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Австралию засыпает снегом
- Безопасность, как её видит вор в законе Болгар - бронежилеты и автоматы в его Мерседесе
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD