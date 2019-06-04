На этой неделе астролог Павел Глоба отмечает повышение честолюбия у людей, а также предрекает расцвет эгоцентризма. Стоит пореже общаться и доверять эгоистичным людям, советует он.
Среди счастливчиков недели, 3-9 июня, астролог выделил Львов, Козерогов и Рыб, пишет УНИАН.
Овен
Овнам астролог рекомендует оставаться спокойными и умиротворенными. 7 и 8 июня принимайтесь за отложенные дела, ведь удачное время для этого - конец недели. В целом этот период будет удачным для любых новых начинаний, деловых знакомств и переговоров.
Телец
У Тельцов наступает период любовных приключений. Самыми удачными днями для флирта, знакомств, романтики и любви будут 5, 6 и 9 июня. В середине недели стоит сфокусироваться на работе и делах. Что касается свиданий, то лучше их планировать на самый конец недели
Близнецы
Павел Глоба советует Близнецам следовать за своими целями неотступно. Удача покинет из временно в начале недели, но ближе к 7 июня вернется. Необходимо сохранять импульс, двигаясь к намеченным целям. Не стоит пугаться каких-то изменений, потому что все они сейчас положительны, сейчас наилучшее время для принятия правды.
Рак
Ракам стоит сфокусировать внимание на домашних делах. Необходимо завершить все самые важные дела до 5 числа. Большая удача, по прогнозу астролога, нагрянет к Ракам только в последний день недели. В рабочее время им придется немного ослабить хватку, чтобы не навлечь на себя беды и неудачи.
Лев
У Львов с большой вероятностью ожидается хорошее настроение. Финансовые потоки также будут усиленными, что означает большую удачу в делах, связанных с деньгами, делами на работе и бизнесом. 3 и 4 июня положение светил будет идеальным для любых новых начинаний и для работы в самых неблагоприятных условиях. 7 июня — самый опасный день недели.
Дева
Период очень благоприятен для общения и времяпрепровождения с семьей. Необходимо заняться общими делами, попробовать сблизиться при помощи каких-то поездок, походов по магазинам, совместного отдыха. Повезет также и тем Девам, которые находятся в поиске любви. Возможны новые приятные знакомства.
Весы
Период удивительно благоприятный, но не стоит полагаться лишь на свой опыт и знания. Это идеальное время для представителей творческих профессий, а также для тех, кто занимается цифрами: бухгалтеров, финансистов, продавцов и так далее. Единственный опасный день — 5 июня. В этот день лучше заниматься только своими прямыми обязанностями и не рисковать.
Скорпион
У Скорпионов могут возникнуть проблем с недоброжелателями, от которых придется защищаться всеми доступными методами. Смелость понадобится только в плане работы и бизнеса. Во всем остальном нужна будет максимальная осторожность. В любви Скорпионам Павел Глоба советует не рисковать и не торопить события.
Стрелец
В любви Стрельцам придется опасаться принятия поспешных решений. Этим людям желательно не повышать голос и не винить во всем вторую половинку. Знакомства и романтические встречи пока временно лучше приостановить. В случае наличия какого-либо конфликта нужно будет проявлять мудрость и осторожность.
Козерог
У Козерогов начинается период любовной активности, поэтому астрологи рекомендуют им стараться искать себе вторую половинку, знакомиться с целью заведения дружбы. Благоприятным временем для этого станут выходные. 6 июня лучше побыть в одиночестве, заняться личными делами и никого не беспокоить.
Водолей
У Водолеев, которые давно находятся в отношениях, могут начаться некоторые проблемы. Это идеальное время для романтики и совместного отдыха. Водолеям стоит попробовать найти возможность для отдыха или для путешествия. Необходимо сохранять активность, не нужно сидеть дома. Павел Глоба рекомендует менять обстановку, искать новые впечатления, знакомиться с людьми.
Рыбы
Рыб ждут большие перемены в жизни. Некоторые из них могут быть скрытым, поэтому лучше обращать внимание на события, которые предупреждают о переменах к лучшему. Этот отрезок времени пропитан оптимизмом, любовью, красотой. Не нужно начинать делать что-то новое спешитьи нервничать.
Комментарии
- В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
- Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
- В супермаркете Киева кот ел мясо в витрине. ВИДЕО
- Шокирующее видео с молодым человеком, принявшими наркотик "Зомби", потрясло Румынию
- Эксперты рассказали, куда стоит поехать студентам
- Дорожная полиция Австралии получила полностью компьютеризированный электромобиль
- Заснувший за рулем водитель десятки раз перевернулся в машине и выжил
- Исторические снимки, показывающие, насколько изменился наш мир
- Умер актер из фильма "Ширли-Мырли"
- В русском языке нашли новый союз
- В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
- В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
- Санду и Нэстасе снова нарушают обещания: лидеры блока ACUM проводят закрытые переговоры с социалистами
- У японского острова Торисима произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
- Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире
- Пожилой мужчина сбросился с четвертого этажа РКБ
- В Турции произошло мощное землетрясение
- Нантой и Мунтяну встретятся с Козаком. Санду и Нэстасе не могут из-за того, что Козак - в списке санкций ЕС
- Андрей слезам Майи не верит. Что заставило лидера ПДС заплакать на заседании с ППДП
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Австралию засыпает снегом
- Безопасность, как её видит вор в законе Болгар - бронежилеты и автоматы в его Мерседесе
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD